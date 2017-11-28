NBA》與詹皇搭配空中接力跌倒 魏德預約烏龍球（影音）

Not the greatest moment between @KingJames & @DwyaneWade... #Shaqtin pic.twitter.com/Dum1U8eXBx — Shaqtin' a Fool （@shaqtin） 2017年11月28日

〔體育中心／綜合報導〕騎士今作客費城帶給七六人震撼教育，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）獨拿30分13籃板6助攻率騎士以113：91輕取七六人，然而比賽中與老友魏德（Dwyane Wade）搭配失誤，讓兩人成為美媒調侃消遣的對象。

此役第二節還剩將近5分鐘時，騎士以44：33領先七六人雙位數差距，詹姆斯在弧頂位置持球，魏德則在禁區附近伺機而動，詹姆斯準備傳球但魏德尚未甩開對方防守、錯過第一次搭配機會，魏德接著大轉身甩開防守往籃框下衝，但腳步沒踩穩滑了一下，隨後往前後仰撲倒在地，詹姆斯的傳球也直接飛出場外，魏德被隊友一把拉起、自己也忍不住笑了。

知名節目《俠客烏龍球》（Shaqtin' a Fool‏）火速將比賽影片剪輯放上推特，標記詹姆斯和魏德並附上笑到飆淚的表情符號，網友紛紛留言：逮到你了、魏德完蛋了等字句，預告魏德大概已經確定入選本週的俠客烏龍球。