日職》一朗大聯盟生涯面臨危機 前東家希望他回來

鈴木一朗。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕44歲的日籍老將鈴木一朗，曾誓言要打到50歲，未料今年季後遭馬林魚放掉，目前仍在尋找新東家，盼延續大聯盟生涯。鈴木一朗的日本職棒前東家歐力士則希望他能回日本，連一朗的背號「51」號至今都還是空著。

「鈴木一朗是很特別的存在。」歐力士社長西名弘明表示，他自己很希望鈴木一朗能回歐力士，但仍尊重一朗的決定，「這不是條件的問題，只要他想回來說一聲就行。」西名弘明認為，若鈴木一朗回日職，這不僅是球界很興奮，許多人也沒有看過鈴木一朗在日本打球。

鈴木一朗在歐力士9年期間，曾經連續七個球季都拿下太平洋聯盟打擊王、五屆洋聯安打王，三屆洋聯年度最有價值球員（MVP）。

不過，鈴木一朗被馬林魚放掉後，他日前透過經紀人找上運動家，但遭對方打槍，前東家水手則是在實施球隊年輕化，找來老將外野手的意願不高，這讓鈴木一朗的大聯盟生涯面臨危機。

今年球季擔任球隊第4號外野手，鈴木一朗整季出賽136場，繳出3轟、20分打點、打擊率0.255成績，上壘率0.318，長打率0.332，整體攻擊指數（OPS）為0.649。

鈴木一朗。（資料照，USA Today Sports）