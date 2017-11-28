NBA》L.威廉斯狂砍42分 洛城內戰快艇險勝湖人

L.威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日「洛城內戰」由快艇主場迎戰湖人，雙方上演一場精彩拉鋸戰，互換領先次數高達10次，快艇靠著L.威廉斯（Lou Williams）狂砍42分帶領下，以120：115險勝湖人，取得2連勝。

比賽一開始雙方手感都相當火燙，湖人後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）表現出色，單節砍16分，而快艇葛瑞芬（Blake Griffin）單節也拿9分6籃板，L.威廉斯同樣也拿9分，首節打完快艇以34：32領先。

第二節湖人超級新秀庫茲馬挺身而出，單節拿8分，包括終場前砍進一記逆轉3分球，半場打完湖人以62：60領先。

下半場開始兩隊持續陷入拉鋸戰，持續互換領先，一路鏖戰到比賽第四節，快艇L.威廉斯在比賽末段狂砍14分，帶領快艇以120：115擊敗湖人。

快艇L.威廉斯全場21投12中，拿下全場最高42分4籃板3助攻，葛瑞芬貢獻26分11籃板6助攻雙十成績，A.瑞佛斯（Austin Rivers）也有12分8籃板6助攻。

湖人方面卡德威爾波普攻下全隊最高29分6籃板3抄截，板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）也有17分8籃板5助攻，庫茲馬則拿下15分2籃板3助攻。

葛瑞芬。（法新社）