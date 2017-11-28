日職》連5年B段班 中日龍補強想找台灣投手

中日龍連續5年戰績都在中央聯盟B段班。（圖片取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕連續5年戰績都在中央聯盟B段班的中日龍，近期中日高層出國尋找洋將，但投手補強不如意，《東京體育報》指出，中日龍考慮尋找南韓、或是台灣選手來補強投手戰力。

中日龍本季戰績59勝79敗5和，排在央聯第五，團隊防禦率4.05、團隊被安打數1231支，同樣排在倒數第二。最主要的原因，中日龍本季沒有雙位數勝投的投手，最多勝投是又吉克樹的8勝，但他本季是先發、中繼兩頭跑；主力左投大野雄大戰績7勝8敗防禦率4.02，是他近6年來防禦率首度破4，表現欠佳。

《東京體育報》報導，中日龍高層近期赴多明尼加冬季聯盟視察，找到前洋基外野手艾蒙特（Zoilo Almonte）、以及另名捕手共兩人，但沒有投手，這讓中日龍總教練森繁和傷透腦筋，直呼投手很難找。中日龍球團代表西山和夫表示，除了日本選手外，球團也想找南韓、或台灣球團的投手。

過去台灣旅日選手中，包含「大郭」郭源治、陳義信、陳大豐、曹竣揚、陳偉殷等人都曾效力中日龍，其中陳偉殷在中日時期曾在2009年以防禦率1.54奪得中央聯盟防禦率王，當時球隊靠著堅強投手戰力，2010年、2011年皆打進日本大賽，有著「投手王國」的美名，但中日龍從2013年戰績直直落，至今5年來都沒有打進A段班。

中日龍時期的陳偉殷。（資料照，特派記者劉信德攝）