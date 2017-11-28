NBA》灰熊教頭被炒 退役球員跳出來痛罵「高富帥」

〔體育中心／綜合報導〕灰熊教頭費茲戴爾（David Fizdale）今天遭到球團解雇震驚全聯盟，不僅「大帝」詹姆斯（LeBron James）跳出來要求灰熊對外說明，就連前NBA球員傑克森（Stephen Jackson）都跳出來加入戰火，今天他在Instagram上評論，除替費茲戴爾抱屈外還痛批灰熊「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）。

傑克森在IG上寫到，「你給那個對輸贏不在乎的人1億元，結果卻要教練來製造奇蹟發生？」他還在文字底下直接點名帕森斯，要灰熊開除他，2人因此隔空擦出火花。

這則貼文很快就被帕森斯看見，他在下方留言也相當不客氣，「實是瘋狂，竟然有人比我還清楚現在所經歷的，知道我們有多艱難，傷病有多少，然後這麼生氣，你不爽是因為我可以養家？我不愛比賽是因為我膝蓋動過3次手術？你講的一點道理都沒有，聽起來就像酸民，NBA是大家庭、是兄弟，別只會罵。」

不過傑克森並未停止這場紛爭，仍繼續回應帕森斯，他說：「你不是我兄弟，且我以前現在都比你強多了，事實上就是你們沒有拿出110％的態度才讓教練陷入窘境，我之所以被討厭是因為我講的都是事實。」

灰熊前教頭費茲戴爾。（美聯社）

帕森斯（USA TODAY Sports）

前NBA球員傑克森。（法新社）