NBA》少了柯瑞和杜蘭特 勇士主場不敵國王

2017/11/28 14:57

國王新秀波丹諾維奇。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕在當家明星柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣下，勇士今天在主場迎戰國王，第四節讀秒階段被國王新秀波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）打進關鍵球，最後勇士以106：110輸球。國王此戰贏球後，也是自2013年3月來首次在客場擊敗勇士，中止客場對勇士的8連敗。

此戰雙方互有來往，末節剩下1分46秒，雙方106：106平手，勇士K.湯普森（Klay Thompson）連續兩次三分外線出手沒進，而國王則靠波丹諾維奇切入打板得分，反超比數。勇士K.湯普森之後外線出手也沒進，比賽也宣告結束。

國王全場有6人得分到兩位數，替補出發的考利斯坦（Willie Cauley-Stein）繳出19分、8藍板、6助攻、1抄截、2火鍋的全能成績。G.希爾（George Hill）16分，坦波（Garrett Temple）、梅森（Frank Mason III）各得14分，波丹諾維奇12分，藍道夫（Zach Randolph）11分6籃板。

勇士方面，K.湯普森全場20投7中拿下21分，麥考（Patrick McCaw）16分、7助攻，D.格林（Draymond Green）15投僅4中得到14分、8助攻、4籃板、1抄截；伊古達拉（Andre Iguodala）11分，李文斯頓（Shaun Livingston）10分。

K.湯普森（右）得到全場最高的21分。（美聯社）

考利斯坦拿19分。（美聯社）

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