MLB》胡智為機會來了 光芒擬送走2大主力投手

胡智為。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕據《坦帕時報》報導，光芒正在積極兜售先發歐多里齊（Jake Odorizzi）、終結者卡洛米（Alex Colome），盼能藉此省下大約1200萬美元的薪資。

歐多里齊和卡洛米皆進入薪資仲裁階段，前者本季先發28場，戰績10勝8敗、防禦率4.14，薪資預估要650萬；卡洛米狂拿47次救援、防禦率3.24，薪資將從底薪暴漲至550萬。

身為小市場球隊的光芒，難以負荷這些進入仲裁的高薪球員，加上別隊詢問度高，可望在休季兜售出去。此外，外野手迪克森（Corey Dickerson）薪資也將暴漲至640萬，也是可交易名單之一。

一旦光芒送走歐多里齊和卡洛米，胡智為無論是在先發或後援都有發揮空間，他本季在光芒僅出賽6場，都是後援，戰績1勝1敗、防禦率2.70。

光芒薪資仲裁名單+預估薪資（美元）

Adeiny Hechavarria – 500萬

Dan Jennings – 250萬

Brad Boxberger – 190萬

Corey Dickerson – 640萬

Brad Miller – 440萬

Xavier Cedeno – 140萬

Jake Odorizzi – 650萬

Jesus Sucre – 130萬

Chase Whitley – 100萬

Alex Colome – 550萬

Steven Souza – 360萬

Matt Duffy – 90萬