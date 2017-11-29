黑豹旗冠軍賽晚間開戰 今日賽事預告與轉播

平鎮高中。（記者羅沛德攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

巫師將於早上9點客場戰灰狼，一哥沃爾（John Wall）因傷缺賽2周，今對上由湯斯（Karl-Anthony Towns）領軍的灰狼，會有什麼火花；國王在昨日擊敗衛冕軍勇士，今背靠背迎戰公鹿，又會有什麼表現，喜愛籃球的朋友，千萬不要錯過囉!

冬季聯盟持續進行，中午將由日本社會人對上中職聯隊，晚間則由日職東軍隊上日職西軍；2場比賽皆在洲際棒球場舉辦，不能到場觀戰的粉絲，請鎖定電視轉播。

黑豹旗冠軍賽將在晚上6點於台體大棒球場開打，由平鎮高中對上穀保家商，冠軍最後將獎落誰家，敬請期待！

NBA例行賽

09:00 巫師vs.灰狼 （緯來體育）

10:30 公鹿vs.國王 （愛爾達體育）

冬季聯盟

12:00 日本社會人vs.中職聯隊

18:00 日職東軍vs.日職西軍

轉播：ELEVEN SPORTS

地點：洲際棒球場

黑豹旗冠軍賽

18:00 平鎮高中vs.穀保家商 （緯來體育、愛爾達體育）

地點：台體大棒球場

UBA大專聯賽

13:00 高雄師大vs.台灣科大

14:45 世新大學vs.健行科大（SSUtv）

16:30 文化大學vs.屏東大學（SSUtv）

18:15 輔仁大學vs.義守大學（SSUtv）

地點：義守大學