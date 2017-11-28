SBL》台法混血射手張文平砍21分 金酒灌醉台啤

金酒張文平攻下21分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕第十五季SBL超級籃球練賽進行第2天熱身賽，本季陣容大換血的金酒遇上台啤，在台法混血射手張文平砍21分帶領下，以98：81獲勝。

台啤部分主力球員蔣淯安、周伯勳隨國家隊赴菲律賓參與世界盃資格賽，加上洋將李恩卻缺陣，今面對有新洋將拉莫斯、華裔球員張文平坐鎮的金酒陷入苦戰，開局雖和金酒纏鬥，但次節遭對手拉開，上半場打完，金酒以50：30暫時領先，易籃後也持續保有領先優勢，搶下熱身賽首勝。

此役攻下全隊最高21分的張文平為「台法混血」，身高196公分，上季原預計加入璞園，但後來轉戰ABL也繳出不俗成績，本季以華裔球員身分加入金酒，主帥吳俊雄也給他很高評價，「身體素質、籃子都不錯，如果處理球更細膩表現可以更好。」

金酒新洋將拉莫斯為波多黎各人，身高達222公分，昨首度亮相，進帳4分、7籃板，他曾有1年的NBA資歷，當時效力於巫師隊，後來轉戰CBA，曾與林志傑當過隊友，生涯最佳的1季場均得分達24.8分、13.9籃板。

金酒拉莫斯籃下強攻。（記者林正堃攝）

金酒盧冠軒13分、蘇奕晉12分，台啤則以吳奉晟15分最高，朱億宗12分次之。

金酒盧冠軒拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）

台啤吳奉晟上籃得分。（記者林正堃攝）

台啤吳奉晟外線跳投。（記者林正堃攝）