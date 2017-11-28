徐生明盃少棒賽落幕 龜山少棒第2度奪冠

徐生明少棒賽，桃園龜山國小獲得冠軍。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／美濃報導〕第5屆徐生明盃少棒賽今天在美濃國中棒球場進行冠軍賽，桃園龜山以4:3險勝南韓麗水西，繼第2屆後再奪冠，季軍賽高雄中正以14:7擊敗嘉義和興，拿下第3名。

這個學期龜山少棒堪稱常勝軍，先後拿到勝求盃、興穀盃、桃園盃、重光盃和徐生明盃冠軍，不過上個月台中金龍盃冠軍賽龜山以4:5不敵南韓首爾少棒隊，屈居亞軍，今天以1分差扳倒同樣來自南韓的強敵麗水西，算是「另類甜蜜復仇」。

南韓麗水西少棒小球員向徐生明大型海報致敬，緬懷徐總。（記者羅志朋攝）

徐生明盃少棒賽規定投手不能投變化球，龜山教練干易哲表示，對方先發投手鄭載潣球速超過110公里，不好打，和金龍盃首爾隊投手一樣厲害，還好投手不能投變化球，不然勝負還很難說。

南韓首爾麗水西國小中間手鄭成在（右）與左外野手金大元（左）搶接外野高飛球發生衝撞。（記者黃志源攝）

南韓首爾麗水西國小中間手鄭成在（右）與左外野手金大元（左）搶接外野高飛球發生衝撞。（記者黃志源攝）

南韓首爾麗水西國小中間手鄭成在（右）與左外野手金大元（左）搶接外野高飛球發生衝撞。（記者黃志源攝）

鄭載潣先發完投6局被敲5安，無奈隊友發生5次失誤，失4分僅1責失，承擔敗投，不過，鄭載潣拿下這屆徐生明盃全壘打獎（2轟）和打擊第2名（打擊率6成67）；龜山少棒先後啟用王彥恩、潘宇翔、潘詳淯，3名投手各丟2局，同樣各只失1分，由潘宇翔拿下勝投，干易哲盛讚這兩場潘宇翔投出信心，是這次比賽收穫最多的球員。

南韓首爾麗水西國小投手金段旴。（記者黃志源攝）

桃園龜山國小先發投手王彥恩。（記者黃志源攝）

南韓首爾麗水西國小獲得亞軍。（記者黃志源攝）



這學期龜山少棒奪多項盃賽冠軍，干易哲謙虛地說，「其實台灣少棒球隊都有一定的實力，只是我們臨場發揮比較好一點。」中正少棒拿到第3名，已是球隊參加徐生明盃以來最佳成績。

麗水西是南韓少棒強隊，首次來台比賽，和台灣多支少棒球隊交手，教練柳暻玟表示，台灣少棒捕手程度很好，即使和南韓少棒捕手相比也絲毫不遜色，且台灣少棒打者打擊很好，值得南韓學習。

*第5屆徐生明盃少棒賽個人獎項

打擊獎 第一名 李安家（嘉義和興） 打擊率8成

第二名 鄭載潣（南韓麗水西） 打擊率6成67（壘打數較多，故名列第二）

第三名 潘詳淯（桃園龜山） 打擊率6成67

全壘打獎 鄭載潣（南韓麗水西） 2轟

打點獎 金大元（南韓麗水西） 9分打點

投手獎 王彥恩（桃園龜山） 4局0失分

美技獎 許始完（南韓麗水西）

功勞獎 潘宇翔（桃園龜山）

教練獎 干易哲（桃園龜山）