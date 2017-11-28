NBA》復出首戰表現佳 小南斯：連續3周都夢到上場打球（影音）

Larry Nance Jr. speaks following his first game back from injury pic.twitter.com/AHrfz9HqMk — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2017年11月28日

〔體育中心／綜合報導〕今日「洛城內戰」由湖人作客快艇，雙方上演精彩拉鋸戰，互換領先次數高達10次，湖人最終以115：120不敵快艇，而本月初湖人因左手掌骨折高掛免戰牌的前鋒小南斯（Larry Nance Jr.），復出首戰就掛帥先發，上場30分鐘7投4中，繳出9分8籃板4抄截外帶1火鍋。

湖人隊小南斯（中）復出首戰表現佳。（法新社）

「我感覺很棒，狀態挺不錯，手好像也沒有什麼問題了，很開心能夠跟隊友們並肩作戰。」小南斯說。

而復出首戰馬上就先發，對此小南斯表示，很感激教練對他的信任，會把這場比賽就是把這當做是為球隊贏球的機會，他也特別強調，不管自己是打先發還是替補都無所謂，只要能夠上場打球他就非常開心。

「天吶，我感覺自己在過去3週每天做夢都會夢到自己在場上打球，我非常想念比賽的感覺，對自己的復出很興奮，雖然我們這場輸了，不過我很開心自己能重新回到球場上。」小南斯說。

而在今日賽後湖人主帥華頓（Luke Walton）在受訪時表示，小南斯可能是今天湖人表現最好的球員，更稱讚他在復出首戰對於快艇前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）銅牆鐵壁的防守和在籃板上優秀的表現。

小南斯死守「幹籃哥」葛瑞芬備受湖人主帥肯定。（法新社）