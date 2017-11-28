MLB》掀大聯盟「林來瘋」 林子偉穿帥氣西裝領獎

〔體育中心／綜合報導〕2017時尚圈壓軸盛事《GQ Men of the Year Awards》（第六屆GQ年度風格男人頒獎典禮），今（28）晚於華山文創園區瀟灑登場，今年登上大聯盟創造「子海嘯」的旅美球星林子偉，也獲得「Next Wave潛力新秀」獎，林子偉也穿上筆挺西裝，帶給球迷別於場上的一面。

2017 GQ Next Wave潛力新秀—林子偉（GQ提供）

每年各國《GQ》團隊皆會遴選出各領域傑出男士頒予年度風格男人大獎，台灣GQ 2017年度風格男人大賞選出對台灣各領域作出重大貢獻的重要人士。而自2014年起增設Next Wave大獎，鼓勵潛力新秀，今年影壇新人蔡凡熙、青年創投實業家林大涵，以及製作世大運影片的導演劉耕名和旅美好手林子偉獲此殊榮。

GQ指出，林子偉用運動改變台灣，被喻為台灣棒球界黃金世代逸才中的逸才，除了簽約金205萬美元史上野手最高，今年的7月3日，更交出單場兩打點的亮眼成績單，並成為首位在美國大聯盟單場敲出三支安打的台灣球員。

2017年林子偉被紅襪球團從2A跳級升上大聯盟後，還曾被球探跟拿下三次盜壘王、一次打擊王的大聯盟明星游擊手Jose Reyes相提並論，「林子偉，一個即將被永遠寫進台灣棒球、亞洲體壇，你不能不記得的名字。」

林子偉今年登上大聯盟，一度掀起「子海嘯」。（資料照，法新社）