中職》投手營正式起跑 重現佛州棒球農場

中職投手訓練營，將佛州棒球農場在台灣重現。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職舉辦的專業投手訓練營今天正式登場，標榜將佛州棒球農場的訓練原汁原味帶來台灣，連同中職球星、教練，共70位學員報名。

昨課程先從室內的「選手上半身動作分析」開始，創辦人蘇利文帶領學員探討11種常見的投球身體不協調情況，分析大聯盟選手各階段投球，不時以「助教」王建民當作典範。

分組課程中，「手臂減速訓練」加強投完球後的轉體，讓手臂運用更有效率，「Circuit（循環）訓練」則堪稱嚴峻考驗，鍛鍊身體軀幹旋轉、斜側邊、橫向與單腳。

此外，訓練營中也有物理治療師、防護員專業的兩位講師，「BRAT測試與修正」課程傳授學員如何判定選手身體的限制。「FBR上半身訓練法」則以器材強調重量訓練。

本土助教王建民、鄭錡鴻的課程為「變化球教學」，鄭錡鴻的「極品」曲球為本日重點，他將投球拆解為4組動作，「投球是很多動作組成的，分解的好處是每個動作都在正確的位置，不斷重複練習，組合起來再練順。」

亞冠賽情蒐小組成員、日後可能轉任獅隊球探的高建三，趁此次訓練營積極和王建民請教。中信兄弟彭政閔、林威助雖然都是野手，不過在「變化球教學」與「手臂減速訓練」當中，都嘗試投手為主的訓練，被同組學員稱讚很有強投架式。

中職投手訓練營，將佛州棒球農場在台灣重現。（中職聯盟提供）