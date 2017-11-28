冬盟》全隊狂敲15安 日職東軍10：5痛宰歐美聯軍

日職東軍佐野惠太。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天由歐美聯隊主場碰上日職東軍，日職東軍在第一局就靠著4支安打灌進5分大局，一路領先到最後，加上歐美聯隊全隊共發生4次失誤，最終日職東軍就以10：5擊敗歐美聯隊。

歐美聯隊賽里安奈斯掛帥先發，1上雖然先高效率的讓日職東軍前兩棒擊出飛球遭接殺出局，不過接下來馬上就被田中和基擊出中外野二壘安打，佐野恵太、柿澤貴裕各補上一支安打讓日職東軍率先破蛋，渡邉大樹獲保送擠成滿壘，古賀優大、堀内謙伍又連續敲出兩支二壘安打，讓日本東軍在第一局就吃下5分大局。

日職東軍田中和基。（資料照，記者林正堃攝）

而東軍的先發投手岩橋慶侍也同樣遭遇亂流，一上來就先被羅梭里敲出右外野二壘安打，伊比凡諾擊出游擊方向反彈球，游擊手松尾大河竟出現失誤讓打者安全上壘，接下來查非斯大棒一揮扛出中外野三分砲，讓歐美隊一口氣將兩隊縮小到2分差。

歐美聯隊查非斯。（資料照，記者林正堃攝）

3上日軍攻勢再起，歐美聯軍更換投手依然壓不住日職東軍火燙的打線，讓日軍又再添兩分，接下來攻勢仍未歇，8上佐野恵太再補上一支左外野陽春砲，全隊此役共敲出15安，也一路維持領先到比賽最後。

歐美聯軍雖然全隊也敲出13支安打，可惜苦於攻勢無法串連，接下來僅在3局下和8局下，各追回一分，最終便以5：10吞下敗仗。

而日職東軍順利收下第二勝，擠下韓職聯隊暫居冬盟戰績第二，而明晚也將上演「日職內戰」，由東軍作客出戰日職西軍。