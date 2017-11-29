林泓育小三自拍照曝光！ 被爆是年輕學生妹...

Lamigo桃猿隊球星林泓育否認偷吃傳言。（資料照，記者林正堃攝）



〔即時新聞／綜合報導〕Lamigo桃猿隊球星林泓育上週被週刊爆出偷吃小三，甚至還曝光對話，今天週刊再度加碼小三的照片和兩人對話，甚至揭露小三其實是名年輕學生妹，長得相當甜美。

週刊曝光小三的自拍照。（圖翻攝自鏡週刊）

據週刊報導，這名小三外貌相當甜美，皮膚白皙又有大眼睛。（圖翻攝自鏡週刊）

上週《鏡週刊》曝光Lamigo桃猿隊球星林泓育與小三的對話，內容相當鹹濕，像是「可以約到你（妳）都濕了」、「妳真的好美喔」、「妳真的好欠幹」、「你不要這樣啦！我哪受得了」、「很誘惑人耶」、「你真的讓我好喜歡」等。

上週林泓育爆出偷吃小三後，他和妻子一起發出聲明否認傳言，並強調這是不實報導，將會和律師研擬採取法律行動，並強調「一直以來在球場上和家庭都是全心投入」。不過在網路上卻有網友找出過去林妻的IG發文，像是「偷吃就算，還那麼高調，被公開罵只是剛好而已！」、「當別人的小三不用得意，你不過只是其中一個，他們只把妳們當發洩，如果真的在乎為什麼不讓妳們取代？因為妳們不過只是發洩用的。」等，似乎有隱情。

今天《鏡週刊》報導，這名小三外貌相當甜美，皮膚白皙又有大眼睛，當時她傳給林泓育的自拍照片也曝光，她是位年輕學生妹，時不時就會說出可愛的撒嬌用語。