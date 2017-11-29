MLB》才剛退休 太空人冠軍球員面試洋基總仔

貝爾川面試洋基總教練。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕才剛退休的40歲重砲貝爾川（Carlos Beltran），今天前往洋基球場面試總教練，成為第六位候選人，有機會以總仔身份再次披上條紋球衣。

貝爾川今年在太空人隊拿到冠軍戒指，生涯20年曾在2014-16年效力過洋基，宣布退休時也透露自己對執教有興趣，且和妻兒都住紐約，洋基隊是相當理想的工作。

40歲的貝爾川確實符合洋基尋才的標準，他跟總管凱許曼（Brian Cashman）私下關係很好，溝通不成問題，近年來也在更衣室扮演領袖角色，比如在太空人隊，他偶爾會成為球隊分析部門和球員之間的聯絡管道，在場上場外都有影響力，深受隊友敬重。

凱許曼也曾在總管會議表示，「他（貝爾川）確實有領袖氣質，毫無疑問，他是那種在更衣室會吸引人的球員，我想無論教練或球團辦公室的工作都會需要他這種人。」

目前已面試洋基工作的人有首席教練湯姆森（Rob Thomson）、前水手教頭韋奇（Eric Wedge）、前荷蘭教頭穆藍斯（Hensley Meulens）、前明星球員布恩（Aaron Boone）、道奇三壘教練伍德沃德（Chris Woodward）、貝爾川等人。