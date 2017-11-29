NBA》單節兩度灌籃失敗 J.強森預約俠客烏龍球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今作客騎士的比賽，在比賽第2節騎士就將領先分數拉開至20分以上，不過熱火前鋒J.強森（James Johnson）卻因單節2度灌籃失敗，讓他成為美媒調侃的對象。

J.強森在比賽第2節剩下5分半時，接獲隊友卓吉奇（Goran Dragic）傳球，準備切入灌籃，不過卻沒放進。3分鐘後J.強森在底線突破，面對洛夫（Kevin Love）防守，J.強森在空中換手灌籃再度放槍，讓主播直呼：「哩馬幫幫忙！」

由前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）主持的《俠客烏龍球》（Shaqtin' a Fool‏）也火速將兩段影片剪輯上傳至推特，並在第2次灌籃失敗影片寫到「不會又一次吧！」並附上吃驚的表情符號，預告著J.強森將登上本周的節目。

Oh no... Not again, @IamJJ16 pic.twitter.com/74xkqoONWK — Shaqtin' a Fool （@shaqtin） 2017年11月29日

J.強森。（法新社）