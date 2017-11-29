NBA》詹皇愛神合砍59分21籃板 騎士澆熄熱火奪9連勝

洛夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日騎士主場迎戰熱火的比賽，靠著陣中兩大球星「詹皇」詹姆斯（Lebron James）「愛神」洛夫（Kevin Love）兩人合力貢獻59分21籃板7抄截，終場騎士以108：97澆熄熱火，拿下近期的9連勝。

首節比賽「愛神」洛夫手感相當火燙，獨拿10分幫助騎士打出一波14：4的開局，洛夫首節狂砍22分，帶領騎士以35：24領先。

第二節熱火進攻熄火，而騎士砲火更加猛烈，單節拿下40分，把比分完全拉開至20分差以上，隨後一路到比賽末段熱火都無法追近比數，分差始終維持在20分上下，讓比賽也早早進入垃圾時間，終場騎士以108：97澆熄熱火，拿下近期的9連勝。

值得一提的是「詹皇」詹姆斯在比賽第三節剩餘1分59秒時，詹姆斯持球投籃認為對手有犯規，但裁判哨音沒響，於是上前去理論被判出場，這是詹皇生涯15個球季首次被驅逐出場。

洛夫拿下全場最高38分9籃板，詹姆斯則繳出21分13籃板6助攻，另外有5次抄截，替補魏德（Dwyane Wade）貢獻17分5籃板4助攻。

熱火方面，上周東部最佳球員卓吉奇（Goran Dragic）表現失常，全場5投1中，僅繳出7分4助攻，懷特塞德（Hassan Whiteside）繳出11分14籃板雙十成績。

詹姆斯。（美聯社）