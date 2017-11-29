MLB》大谷翔平遭不合理對待 波拉斯怒轟大聯盟

波拉斯。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕越過大聯盟勞資、美日入札等協議的難關，大谷翔平終能挑戰大聯盟。然而，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）挺身為不是客戶的大谷抱屈，怒批大聯盟利用年輕人想挑戰最高殿堂的夢想，設下種種不公平的限制。

大聯盟勞資協議原規定國際球員的受限年紀為23歲，卻在去年12月修正案中改為25歲，導致大谷最多只能領取353萬5000美元的簽約金，還得簽小聯盟合約，連他的前東家火腿都賺得比他多（入札金2000萬）。

波拉斯認為，大谷翔平值得一份跟甜中將大同樣的合約（7年1.55億），「球員工會盡是會說他們也不想限制球員過來，只要球員了解自己權益，問題是球員想的是打大聯盟是這輩子夢想，而他的日本球隊檯面下則是一直想把他賣掉，賺取2000萬。」

波拉斯說，大谷不再受到日本球隊或大聯盟入札制度的保護，像是漂浮者被迫進到大聯盟的救生艇，戴著手銬進場，不能領到應有的薪水。

對此，大聯盟首席法務官Dan Halem回應，大谷早在高中畢業就有機會到大聯盟，只是他選擇火腿，並且認知他在日職9季才會變成自由球員，如今做出挑戰大聯盟決定的人不是火腿，而是大谷本人，「他可以2年後再來，拿到跟田中一樣的合約。」

波拉斯並不同意這樣的說法，「所以我們該為不義之舉感到驕傲？還利用球員年輕渴望打大聯盟的理由來創造規則上不公平？我們應該要更尊重日本職棒還有他們的年輕球員。」