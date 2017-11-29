NBA》兒子弄傷球隊主將 老瑞佛斯竟說是湖人「球哥」害的（影音）

Austin Rivers landed on Blake Griffin's leg, he was able to limp off but left the game pic.twitter.com/8qsh1qnZs6 — CJ Fogler （@cjzero） 2017年11月28日

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星葛瑞芬（Blake Griffin）昨在比賽中受傷，總教練老瑞佛斯（Doc Rivers）的寶貝兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）成為眾矢之的，遭網友批評葛瑞芬受傷與小瑞佛斯脫不了關係。

昨天快艇對湖人的比賽，葛瑞芬受傷前與「球哥」波爾（Lonzo Ball）爭搶地板球，而突然間小瑞佛斯也跑來幫忙，不料他卻從旁撞倒葛瑞芬，還坐在他的小腿上，導致葛瑞芬重傷，畫面經網友不斷轉載，小瑞佛斯因此受到外界批評。

不過總教練老瑞佛斯卻未怪罪寶貝兒子，反倒是檢討球哥波爾，他向洛杉磯時報表示，「都是波爾害的，他推開某個人後撞到葛瑞芬，就是因為這樣才受傷，你能怎麼辦？」老瑞佛斯說。

但仍有美國媒體認為老瑞佛斯太過坦護兒子，《Bleacher Report》就直言老瑞佛斯的護子心切太過盲目，而ESPN則指出葛瑞芬的膝蓋傷勢至少要休兵2週。

葛瑞芬本季場均23.6分、7.9籃板、5.1助攻的成績相當亮眼，其中得分創下生涯新高。

老瑞佛斯（中）（美聯社）

小瑞佛斯坐到葛瑞芬腿上，造成受傷。（USA TODAY Sports）