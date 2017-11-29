鬥陣特攻》全明星表演賽12月登場 「法國神射手」aKm將現身台北

《鬥陣特攻》英雄大亂鬥全明星表演賽將於12月15至17日於台北暴雪電競館登場。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕暴雪娛樂日前宣布《鬥陣特攻》英雄大亂鬥全明星表演賽將於12月15至17日連續三天於台北暴雪電競館登場，這次安排的對決將是「OPC」對上歐美列強，OPC四隊隊長包括來自閃電狼、M17與BLK的「三坦」KMoMo、Dcrown、Trill，加上HKA的輔助位「芒果J」，對抗「美服第一奪命女」、「法國神射手」等人所帶領的歐美強隊，完整隊伍名單將於日後公布。

本次明星表演賽將採單敗淘汰制，前兩日的八強及四強賽事為五戰三勝制、17日總決賽則是七戰四勝制，為增加趣味性及考驗選手對於特殊戰場及局勢的應變能力，比賽將加入1對1限定單挑，團隊死鬥與鬥陣對決模式，讓賽事更多元，也更難預測戰況勝負。

賽制十分多元。（暴雪娛樂提供）

歐美四隊隊長包括來自法國國家代表隊的神射手aKm；來自美國知名實況主、有「美服第一奪命女」之稱的Kephrii；2017世界盃亞軍、加拿大隊明星選手Mangachu；兩屆芬蘭國家隊選手、全方位攻擊位置的zappis。

OPC太平洋職業錦標賽四隊隊長則是擅長團戰的坦克位M17 Dcrown；主司副坦但能全方位選角的閃電狼 KMoMo；號稱太平洋區最強安娜的HKA ManGoJai；本屆OPC季軍的BLK選手Trill。

此次明星表演賽將於12月15日下午4點登場，自今（29）日晚間6點起，將展開售票，玩家可以用新台幣777元購買三日通行票，除了可親睹明星選手神操作，更可獲得明星賽限定T-shirt，此外，該活動在官方頻道亦有提供直播服務。