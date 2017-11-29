鬥陣特攻》各地聯賽將改制為「職業競技賽」 增澳洲、南美洲兩區聯賽

為穩定職業電競體制，暴雪娛樂將《鬥陣特攻》改制為七大賽區與一年三個賽季。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕儘管《鬥陣特攻》職業電競聯賽首季開賽日即將到來，全世界玩家仍十分關注各地區聯賽動向，暴雪娛樂今（29）日也釋出消息，將把南韓APEX、中國超級系列聯賽、OPC太平洋職業錦標賽統一改制為南韓、中國與太平洋《鬥陣特攻》職業競技賽，並於澳洲及南美洲舉辦聯賽，加上既有的北美及歐洲，將會有七大賽區與一年三個賽季，以穩定各地區電競聯賽制度。

「七個區域、三個賽季，如此一來選手將會有比過往更多的機會挑戰自己—同時受到《鬥陣特攻》職業電競聯賽星探的注目。」暴雪娛樂還指出，官方會從既有五大聯賽中邀請至少六支頂尖隊伍，參加2018年各地區的新職業競技賽。至於澳洲及南美洲的新創賽區，將舉辦公開資格賽決定參賽資格。

儘管官方對於職業競技賽不對地區設限，但這也代表，已參加兩屆OPC賽事的澳洲戰隊Blank E-sports將可能重返自己國家打比賽。

為了增進頂尖聯賽的新血注入，《鬥陣特攻》公開賽同時也將在一月回歸各賽區，成為挺進一級聯賽的升降賽事，每個職業競技賽賽季結束時，公開賽戰績最好的四支隊伍將受邀參加該區域的職業競技選拔賽（Contenders Trials），共八隊參加升降賽以爭奪晉升資格，首次競技賽選拔賽將於明年二月舉行，而各地聯賽將於明年三月正式展開。

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