女壘2020東京奧運前哨戰 台中引爆！

亞洲盃女子壘球錦標賽開打，吸引不少民眾進場替台灣隊加油。（記者許國楨翻攝）

〔記者許國楨／台中報導〕本屆亞洲盃女子壘球錦標賽今天於台中市萬壽、金龍球場開打，參賽隊伍來自亞洲區12個國家，台灣隊也在開幕儀式後首戰新加坡，立法院副院長、中華民國企業女壘聯賽榮譽會長蔡其昌致詞時強調，運氣會站在全力以赴的人身邊，希望台灣隊可以把冠軍留在台灣，進軍東京奧運。

本屆亞錦賽參賽隊伍共有12隊，包含台灣、新加坡、印尼、印度、伊朗、中國、日本、菲律賓、南韓、香港、泰國、巴基斯坦爭奪2018亞運與世錦賽的參賽席次，更重要的是2018世錦賽前2名可直接獲得2020東京奧運的參賽權，重要性可見一斑。

尤其台中市素有「棒、壘球之都」之稱，市長林佳龍也親自出席開幕典禮，盼能成為台灣隊最強後盾，期待台灣隊旗開得勝，取得參賽資格，同時市府已爭取到行政院支持，將在台中打造第一座國際標準壘球比賽場地，將使台中壘球運動獲得更大發展動能。

身兼中華民國企業女壘聯賽榮譽會長、台中市壘委會主委的立法院副院長蔡其昌，開幕後與中華民國壘球協會理事長陳任邦留下來看台灣隊對新加坡的比賽，陳任邦說，本屆賽事自今日起至12/4日，比賽期間開放免費入場，歡迎民眾踴躍進場為台灣隊加油。

蔡其昌則表示，在陳任邦理事長的努力支持下，成立企業女子壘球聯盟，舉辦企業女子壘球聯賽，讓選手技術上能有更多成長與進步，希望把冠軍留在台灣，也期許在2020年的東京奧運拿到好成績。

陳任邦、林佳龍、蔡其昌與體育署副署長林哲宏（圖右依序）共同主持開球儀式。（記者許國楨翻攝）

陳任邦、林佳龍、蔡其昌與體育署副署長林哲宏（圖右依序）共同主持開球儀式。（記者許國楨翻攝）

本屆亞洲盃女子壘球錦標賽今天於台中開打，參賽隊伍來自亞洲區12個國家。（記者許國楨翻攝）