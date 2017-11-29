NBA》生涯第一次被趕出場 詹姆斯賽後痛批聯盟吹判

〔體育中心／綜合報導〕「籃球大帝」詹姆斯（LeBron James）今天在主場出賽踢鐵板，在第3節時因向裁判抗議吹判尺度遭驅逐出場，寫下生涯頭一遭，賽後詹姆斯與裁判分別都對當時的情況做出說明。

詹姆斯賽後表示，他當時是感覺到被犯規才會去跟裁判抗議，只是想表現出對吹判的無奈，但話鋒一轉他也對聯盟的吹判頗有微詞，他說：「我應該是聯盟中在禁區取分的最多的人，也跟大家一樣常用切入取分，但現在好像他們要把我們都變跳投球員，我不可能變那樣的，因為我從來就不是等球射手。」

詹姆斯接著砲火全開：「我每天晚上都會看比賽，但發現許多跳投型球員每晚都會拿到雙位數的罰球機會，我被犯規的方式應該要和大部分的人都相同。」

但裁判方面也有話要說，將詹姆斯判出場的Kane Fitzgerald賽後指出，當時詹姆斯一知道自己沒要到犯規，就回頭對他揮拳，不僅動作相當有侵略性，還在裁判耳邊爆出多次粗口。

不過許多人質疑儘管詹姆斯向裁判抗議不妥，仍不該受到驅逐出場的懲罰，技術犯規應為較合理的判決，但Kane Fitzgerald並未多談，只說他確實考慮過技術犯規，而詹姆斯的確是在1次技術犯規的情況下被趕出場。

詹姆斯與裁判槓上。（法新社）