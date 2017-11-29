電競》余文樂進軍電競買下ahq戰隊 綠茶、WS下路雙人組加盟

[1]「瘋狂電競俱樂部」電競戰隊29日正式成立。（取自 MAD Team 官方臉書專頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕電競戰隊ahq e-Sports Club今（29）日宣布《英雄聯盟》分部戰隊ahq Fighter及《GCS傳說對決》分部戰隊ahq White經營權將由港星余文樂所成立的「瘋狂電競俱樂部」（MAD TEAM）接手，兩支戰隊名稱往後將更名為「MAD TEAM」。余文樂也在昨日發布會上致詞表示，電競是他的興趣，未來也希望可以帶入更多資源，讓戰隊變得更好。

「遊戲對我來說，從一開始單純的快樂及獲得成就感，到現在已經成為我與人交流，聯繫感情的一種方式，在電子競技的世界沒有誰可以是一定的贏家或永垂不朽，但只要堅持到底，永遠都會有不可思議的奇蹟發生，這也是電子競技讓我深深著迷的地方。」余文樂說。

「瘋狂電競俱樂部」於29日正式成立，主要理念將秉持大老闆余文樂對電競的喜愛及堅持，以「瘋狂」做為戰隊的信念與象徵，代表每個人都應該懷著一股對電競熱愛的「瘋癲」與「痴狂」，透過俱樂部的成立及運營，期待將來能孕育出更多把電競當作畢生最愛的同道中人。

未來「MAD TEAM」將有《英雄聯盟》與《GCS傳說對決》兩支戰隊，其都源自於ahq e-Sports Club體系，「MAD TEAM」也感謝ahq栽培出這群年輕的選手，未來將帶著這群選手，一同瘋狂的在電競的這條路上努力前進，並且希望在不久的將來，可以拿到屬於「瘋狂電競」的第一座冠軍獎盃。

值得一提的是，原ahq教練綠茶將轉任MAD TEAM《英雄聯盟》分部總教練，選手則是ahq Fighter原班底Rock、Benny、Liang、Uniboy，再加上前華義WS下路雙人組Breeze & K以及Kongyue，即將出賽2018 LMS春季賽。

綠茶致詞時指出：「我本身以選手跟教練的身份，參加了四次世界大賽，我希望我來MAD TEAM，我能把我這幾年的經驗，傳達給選手，讓選手不要走彎路，我對我們隊伍的願景，我希望春季賽我們可以四強為目標，今年我希望我們能夠拿到世界賽門票，這是我來MAD TEAM對我們自己的要求」。

[2]，原ahq教練綠茶將轉任MAD TEAM《英雄聯盟》分部總教練。（取自YOUTUBE）

MAD TEAM《GCS傳說對決》分部則是由Lun擔任教練，選手則是Joyce、Ohba、Xin、YM及Yan。

以台港澳來說，藝人投資電競戰隊不算少見，過往就有「麻吉大哥」黃立成、亞洲天王周杰倫與金曲歌王林俊傑相繼成立Machi E-Sports、J Team與SMG，進軍包括《英雄聯盟》、《鬥陣特攻》到手遊《傳說對決》，特別是SMG才在甫落幕的AIC 國際錦標賽勇奪世界冠軍。如今，再加入香港藝人余文樂，這也代表電競產業商機越受外界重視。