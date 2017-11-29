LOL》Samsung Galaxy不玩了？ 世界冠軍隊恐將轉賣KSV eSports

[1]S7世界冠軍隊伍SSG外傳將轉賣。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕外傳美籍華裔創業家Kevin Chu所擁有的KSV eSports正在與《英雄聯盟》戰隊Samsung Galaxy商談收購一事，最早起因於南韓中資戰隊Longzhu Gaming創始人在中國社群爆料，而韓媒《INVEN》也報導Kevin Chu已與許多戰隊談過，其所開的「要能贏」條件下，只剩四巨頭SSG、SKT、LZ、KT有機會，而四隊又只有SSG拒絕回應，看來具體情況也即將水落石出。

近日，一個名為「Junius」的帳號在中國網路社群虎撲社區寫下：「2018三星電競分部徹底消失，也就是說三星不再繼續做電競俱樂部了，電競板塊也從三星公司消失！接手的是美國公司，期待2018三星戰隊的新名字吧。」該用戶正是LZ創始人「Friend」陳琦棟。

根據韓媒《INVEN》報導，KSV eSports旗下擁《鬥陣特攻》、《暴雪英霸》與《絕地求生》等電競戰隊分部，而目前所知的是Kevin Chu已經與許多南韓《英雄聯盟》電競隊伍談過，但都因為條件沒談妥而暫無下文。

《INVEN》在與SSG及KSV eSports聯繫，雙方都表示「我們一無所知，也無法做任何回應」，但綜觀全數南韓戰隊，如果想要找到一支符合Kevin Chu所訴求的「要能贏」，選項就不出SSG、SKT、LZ與KT四支豪強戰隊；而除了SSG外的其他三隊都表示並無與Kevin Chu接觸，剩下的那一隊則是迴避了這項答案，也讓這項傳聞更有可能是真的。

根據南韓LCK賽區章程規定，收購戰隊須獲得LCK委員會的同意，並呈報給Riot Games，如果KSV eSports真的買下SSG，那這支S7全球總決賽冠軍隊明年度將會以全新隊伍出現。