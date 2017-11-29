LOL》英皇電競富爸爸買來新韓援！ 前SSG替補Stitch加入G-Rex

[1]前Samsung Galaxy替補選手Stitch加入R-Gex戰隊。（取自G-rex臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英皇電競》旗下《英雄聯盟》戰隊G-Rex Gaming昨（28）日在官方臉書專頁發布一隻「史迪奇」照片，要大家猜誰是新任AD位人選，答案終於在今日公布，的確就是大家所猜到南韓選手「Stitch」Lee Seung Joo，這也是LMS在過去幾年韓援潮沉寂後，再度有新韓援衝擊賽區，也著實見到G-Rex迎來一位「富爸爸」後所展現的財力。

G-Rex 新任AD位Stitch為南韓選手，曾在2015年夏季賽加入過LMS賽區的MSE戰隊，2016年回到南韓LCK的Samsung Galaxy戰隊，曾於2016年1月16日對上Afreeca Freecs奪下Penta Kill戰績，隨後擔任SSG替補AD選手，並跟著隊伍拿下世界冠軍，「這次重回LMS地區，S8的目標將會是春，夏季的冠軍。無論再怎樣辛苦，我和隊友們都將以拿下世界賽門票直闖世界賽8強為目標！」

在補進Stitch，確認先發AD位置後，加上上路PK、打野Laba、中路Wuji、輔助Koala與替補AD Ran之後，五路選手大致確定，只剩教練一位，原RG教練Domo在合約到期後，已於ahq簽約，成為教練團一員。

不過，從該臉書小編的貼文來看，G-Rex的補強工作尚未停歇，可能還會有其他「內幕」慢慢浮出水面，以《英皇電競》這樣的富爸爸撐腰，仍然值得期待未來G-REX所物色的人選。