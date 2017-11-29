日職》「松坂世代」強投杉内俊哉 連兩年一軍未出賽再遭減薪

〔體育中心／綜合報導〕身為「松坂世代」一員的讀賣巨人37歲左投杉内俊哉，連續兩年因傷未在一軍出賽，今天遭球團減薪，年薪為3000萬日圓。

杉内俊哉曾在2005年軟銀時期以18勝4敗防禦率2.11，奪得澤村賞；2012年巨人時期，杉内俊哉以172次三振奪得中央聯盟三振王。

不過，杉内俊哉之後狀況下滑，2015年球季表現不理想，加上該年動右股髖關節手術需長期復健，需要長期復健，因此他提出向球團降薪，做為自己復出的動力，最後他從年薪4.5億日圓減至5000萬日圓，這幅度也創下日職紀錄。

杉内俊哉動手術後，這兩年也沒有在一軍出賽，今年年初曾在熱身戰中投球，之後在二軍僅出賽3場，戰績2勝1敗防禦率3.31，5月因上半身狀況不佳，之後就沒有在出賽。如今杉内俊哉再被減薪2000萬日圓，明年的年薪約3000萬日圓。

另外，今年從軟銀轉到巨人的森福允彥，本季戰績1勝3敗6中繼點，防禦率3.05，但他的被打擊率高達0.299，被左打的打擊率為0.273，對右打則是偏高的0.333，每局被上壘率（WHIP）1.45。森福允彥明年的年薪維持1.2億日圓，他表示是今年是個懊悔的一年，明年初會先到沖繩自主訓練。

杉内俊哉。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

杉内俊哉。（圖片取自讀賣巨人官方推特）



森福允彥。（圖片取自讀賣巨人官方推特）