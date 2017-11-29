黑豹旗冠軍賽Live》七局上平鎮三上三下 平鎮高中2：2穀保家商

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 平鎮 0 1 0 1 0 0 0 2 8 1 穀保 0 0 0 2 0 0 2 3 1

第七局

七局上，江坤宇擊出三壘方向平飛球出局，陳俊孝擊出中外野飛球出局，林靖凱擊出一壘方向滾地球，三出局。



第六局

六局下，翁皓翔擊出安打，孫易伸犧牲觸擊，莊耀榮遭到三振，劉予承獲得保送，王順和擊出游擊方向滾地球，三出局。

六局上，戴培峰獲得保送，李孟哲犧牲觸擊，林俊恩擊出右外野方向飛球出局，何逸龍同樣擊出右外野方向飛球，三出局

第五局

五局下，岳政華擊出內野滾地球出局，邱志恆遭到三振，邱智呈擊出外野飛球，三出局

五局上，林靖凱擊出投手方向飛球出局，劉基鴻擊出游擊方向滾地球出局，宋晟睿同樣擊出游擊方向滾地球，三出局。

陳冠宇到場為榖保學弟加油。（記者廖躍東攝）

平鎮江坤宇擊出一分打點安打。（記者廖躍東攝）



第四局

四局下，邱志恆擊出游擊方向滾地球出局，邱智呈獲得觸身球保送，翁皓翔同樣獲得觸身球保送，榖保一出局攻佔一、二壘，孫易伸擊出中外野方向安打，榖保攻佔滿壘，莊耀榮擊出內野高彈跳球，游擊手發生失誤，邱智呈跑回榖保第一分，劉予承擊出游擊方向高彈跳球出局，翁皓翔跑回本壘攻下第二分，王順和獲得保送，林子崴擊出外野飛球，三出局。

四局上，戴培峰擊出安打，李孟哲犧牲觸擊，林俊恩擊出內野安打，平鎮一出局攻佔一、三壘，何逸龍遭到三振，江坤宇擊出安打，平鎮攻下第二分，陳俊孝遭到三振，三出局。

第三局

三局下，劉予承獲得保送，王順和犧牲觸擊，林子崴中外野方向飛球出局，岳政華內野滾地球出局。

三局上，江坤宇中外野方向飛球出局，陳俊孝擊出左外野方向安打，林靖凱同樣擊出左外野方向安打，平鎮一人出局攻佔一、二壘，劉基鴻、宋晟睿接連遭到三振，三出局。

李孟哲擊出安打讓平鎮高中先馳得點。（記者廖躍東攝）

第二局

二局下，翁皓翔擊出游擊方向滾地球出局，孫易伸遭到三振，莊耀榮擊出三壘方向滾地球出局。

二局上，宋晟睿擊出游擊方向滾地球，游擊手發生失誤，宋晟睿站上一壘，戴培峰犧牲觸擊，李孟哲擊出中外野方向安打，平鎮攻下第一分，林俊恩擊出中外野高飛球出局，何逸龍擊出內野滾地球，三出局。

第一局

一局下，王順和擊出外野飛球出局，林子崴擊出游擊方向德州安打，岳政華擊出二壘方向滾地球，一壘跑者林子崴遭到封殺，邱志恆獲得四壞球保送，邱智呈擊出內野高飛球出局。

一局上，江坤宇擊出游擊方向滾地球出局，陳俊孝擊出右外野方向安打，林靖凱遭到三振，劉基鴻擊出游擊方向滾地球，游擊手發生失誤，但劉基鴻往二壘的途中遭到觸殺，三出局。

平鎮先發投手朱益生。（記者廖躍東攝）

榖保先發投手李承風。（記者廖躍東攝）

賽前

黑豹旗冠軍賽將在晚上6點於台體大棒球場開打，由平鎮高中對上穀保家商。