中職》曾被看好恰恰接班人、簽約金高達460萬 黃智培遭釋出

黃智培。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天公布戰力外名單，投手黃思漢、內野手張淯虎、陽冠威以及黃智培等四人，將於今年合約到期後，不再續約。其中黃智培是富邦前身興農牛在2010年以第一輪第三順位選中，簽約金高達460萬元，可惜加入中職後遲遲沒有繳出成績，如今遭到球隊釋出。

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黃智培當初被認為是「打跑守」三拍子的好手，他在2010年被興農牛以第一輪第三順位選中，2011年11月以簽約金460萬、月薪11萬加盟興農，當時這簽約金是興農隊史第三高、中職史上第五高，曾被譽為是「台灣怪力男」，當時的領隊楊仁佑認為黃智培有機會成為彭政閔接班人。

不過，黃智培進入職棒後表現欠佳，新人年只出賽15場就因椎間盤突出而整季報銷，2013年一度獲得球隊先發三壘手一職，但打擊仍在低迷，加上受到腰傷影響動手術，上半季還沒打完就提前報銷。

2015年球季他在5月16日敲出中職生涯首轟，也是他加入中職4年來的第一發全壘打。但黃智培表現仍然不穩，打擊遲遲無法發揮，加上年紀漸長，今年已經30歲，而且其他年輕好手輩出，讓他在一軍發展空間受限。

黃智培今年在二軍出賽52場，174打數有62安、11轟、54分打點，打擊率0.356，是中職二軍打點王。但他本季只在一軍出賽4場，5打數沒有表現，今天遭富邦悍將釋出，黃智培在中職一軍6年，累積78安、4轟、34分打點，平均打擊率0.225。

富邦悍將今年季後先是釋出陳泓亦、陳煥揚、陳冠儒、潘庭豐和方玄宗，如今再把黃思漢、張淯虎、陽冠威以及黃智培等人戰力外，共9人遭到釋出。

黃智培中職一軍成績：

年度 出賽場數 打數 安打 全壘打 打點 打擊率 2012 15 59 13 0 6 0.220 2013 31 89 20 0 4 0.225 2014 21 53 13 0 4 0.245 2015 30 93 23 3 17 0.247 2016 16 47 9 1 3 0.191 2017 4 5 0 0 0 0.000

黃智培。（資料照，記者黃志源攝）

黃智培。（資料照，記者黃志源攝）