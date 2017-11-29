SBL熱身賽》黃聰翰飆關鍵3分彈 台啤力退達欣

台灣啤酒黃聰翰（左）運球過人。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽今進行熱身賽最後一天賽事，各隊國手陸續歸隊，第一場賽事由台啤迎戰達欣，台啤靠著黃聰翰關鍵三分彈，終場以85：81力退衛冕軍取得熱身賽首勝。

首節黃聰翰三分球4投3中，助隊取得領先，兩隊拉鋸後，台啤小幅超前，易籃後持續擴大領先，但在第4節時，達欣迎頭趕上，倒數1分半時只以1分落後，呂濟而在剩55秒時飆進三分球助達欣超前，隨後黃聰翰也回敬一顆，加上李愷諺的2罰命中，終場台啤就以4分差獲勝。

黃聰翰砍下全隊最高15分，本季甫從裕隆轉戰台啤的吳奉晟14分次之，達欣則以老將林宜輝拿下20分最高，翁嘉鴻10分、11籃板。

達欣黃鎮這次在世界盃與菲律賓一戰表現亮眼，今歸隊後先發上陣，只是密集賽事及舟車勞頓情況下，還在調整狀況，此役三分球10投1中，拿下5分、6籃板；同樣首披國家隊戰袍的台啤李愷諺進帳5分、5籃板。

臺北達欣工程黃鎮（右）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

臺北達欣工程林宜輝（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒李愷諺（右）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

臺北達欣工程呂濟而（左）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）