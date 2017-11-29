江翠盃全國少年籃球邀請賽1202開打 規模僅次於全國賽！

江翠盃全國少年籃球邀請賽精心準備的獎盃。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市為國內少年籃球重鎮，板橋區江翠國小將於12月2日起舉辦為期3天的「第2屆江翠盃全國少年籃球邀請賽」，吸引到全國11縣市、共28支國小籃球勁旅參賽，規模僅次於全國少年籃球聯賽，新北市更是12支強隊到齊，賽事精彩可期，江翠國小校長吳昌期邀請民眾和家長一起場為小球員加油。

江翠國小教練沈尚亮說，新北市的少年籃球隊雖然表現亮眼，但仍需要更多的切磋與比賽訓練，因此校方從去年起舉辦「江翠盃全國少年籃球邀請賽」，首屆有6縣市、20支球隊參賽，今年更吸引到全國11縣市、28支隊伍，其中包括高雄光華、新竹舊社、台中大智、苗栗大同等歷屆全國賽事的奪冠熱門隊伍。

新北市強隊更是全數到齊，包括安坑、泰山、五股、莒光、北新、永平、埔墘、錦和、仁愛、江翠、新埔和武林國小都會恭逢其盛，以堅強實力迎戰各方籃球菁英，吳昌期希望，江翠盃未來能成為新北市的少年籃球盛事，廣邀全國一流隊伍以球會友，他並且透露，下屆將會邀請中國、港澳及亞洲國家等隊伍來台交流。

新北市賽4連霸的泰山國小，總教練吳家齊對江翠盃樂觀其成，尤其參賽隊伍實力都很堅強，對於球員來講，是個磨練球技的大好機會，小球員黃任加說，「全隊球員每天流汗練球努力備戰，希望能把冠軍杯留在新北泰山！」

江翠盃以球會友，新北小將們躍躍欲試。（記者翁聿煌攝）