勇士客場交手湖人 今日賽事預告與轉播

著名表情符號「黑人問號」主人公楊恩。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事預告與轉播！

NBA方面，灰熊近期不僅陷入八連敗低潮、主將M.加索（Marc Gasol）遭冷凍，總教練費茲戴爾（David Fizdale）被球團解雇之事更震驚全聯盟，今天作客聖安東尼奧挑戰西部第三的馬刺，灰熊能否揮別連敗低潮，一舉搶下勝利？

另一場比賽由勇士交手湖人，今夏改披勇士戰袍的楊恩（Nick Young）將首次對上前東家，雙方會擦出什麼火花呢？而勇士能否阻斷湖人連勝一掃前日輸球陰霾？精彩比賽球迷們千萬不要錯過囉！

冬盟部分，中午由日本社會人交手日職東軍；晚間則是中職聯隊出戰歐美聯隊，中職聯隊目前戰績2勝2敗排名第3，略勝第5的歐美聯隊，歡迎球迷們一同到洲際棒球場欣賞比賽，為台灣選手們加油！

NBA例行賽

09:30 灰熊@馬刺 （緯來體育）

11:00 勇士@湖人 （愛爾達體育、ELEVEN）

冬季聯盟

12:00 日本社會人 vs. 日職東軍

18:00 歐美聯隊 vs. 中職聯軍

地點：洲際棒球場

轉播：ELEVEN SPORTS

UBA大專聯賽

13:00 屏東大學 vs. 高雄師大

14:45 世新大學 vs. 輔仁大學 （SSUtv）

16:30 健行科大 vs. 台灣科大 （SSUtv）

18:15 義守大學 vs. 文化大學 （SSUtv）

地點：義守大學