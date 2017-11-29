高球》ThreeBond封關站菁英挑戰賽第1回合 莊達鴻68桿暫居首位

ThreeBond封關站菁英挑戰賽第1回合，遇上大霧，比賽延誤。（TPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕ThreeBond TPGA封關站菁英挑戰賽，今天在東華球場打完第1回合，目前獎金排名暫居第7的莊達鴻，表現穩健，打出低於準桿4桿的68桿，暫時領先。明天將進行年度最後1回合決賽。

北部天氣雖然轉好，但東華球場今晨因濕氣過重起霧，原定7時出發的第1組延遲28分鐘開球，整個比賽延誤了1個多小時。球場桿弟也有些驚訝的說：「這是球場今年以來第1次大霧。」

台裔巴西籍球員的莊達鴻，這回合吞下2個柏忌，但抓下6隻小鳥，他說：「很滿意自己今天的整體表現，尤其是開球非常順。」

李士鴻與方胤人今天同以低於標準桿3桿的69桿，暫並列第二；蔡宗佑、謝旻軒都打出低於標準桿1桿的71桿，排名第四。

目前獎金排行暫居第1的王偉祥，今天首有點失常，前9洞還能維持平標準桿；進入後九洞，他連吞2個柏忌，接著在標準桿5桿的第12洞，竟然花了10桿，兩個短洞也吞柏忌，加上第17洞長洞雙柏忌作收，最後以高於標準桿11桿的83桿完賽，在40位參賽者當中暫居第39名。

這場封關站明天結束，年度獎金排名及明年取得台巡賽種子選手的名單都將確定。

ThreeBond封關站菁英挑戰賽第1回合，莊達鴻68桿暫居領先。（TPGA提供）