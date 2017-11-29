NFL》球隊擺爛搶新血？ 兩屆超級盃MVP曼寧將坐板凳

曼寧。（資料照，USA TODAY Sports）



〔記者林子翔／綜合報導〕開季備受外界看好的紐約巨人，開季打來狀況欠佳，戰績2勝9敗，排在國家美式足球聯盟東區墊底，確定無緣季後賽。如今曾奪得兩屆超級盃最有價值球員的四分衛曼寧（Eli Manning）下場將坐在板凳，無緣先發，連續先發場次將終止於222場。

紐約巨人總教練馬卡亞當（Ben McAdoo）表示，「剩下的5場比賽，我們會讓史密斯（Geno Smith）先發、或是給新人韋伯（Davis Webb）機會。」

曼寧生涯14年在紐約巨人連續先發222場，ESPN指出，若他要保持連續先發紀錄，剩下的比賽可能只有出賽上半場，後半段將交給史密斯、或是韋伯。

現年36歲的曼寧眼眶泛淚地表示，「教練告訴我，當史密斯和韋柏有機會打時，我仍有機會先發，這感覺像是，你有機會與其他人打球，先發只是為了保持連續出賽紀錄，而且知道自己無法打完整場比賽，這樣是沒有意義的，如果有需要我會準備好。我會幫助史密斯和韋伯，盡可能做到好。」

ESPN報導，身為兩屆超級盃MVP曼寧可能無法先發、或是打完整場比賽，根據消息來源指出，這事情讓曼寧深受打擊；而球隊除練新兵外，也可能為了搶下個賽季的選秀作準備。

曼寧。（美聯社）

