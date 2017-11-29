多名體壇大老離席不願對談 林德福：仍有跟其他協會溝通

林德福。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕體育署長林德福、教育部長潘文忠及行政院政務委員、體發會召集人張景森今晚邀集所有特定體育團體的理事長、秘書長進行座談，不過，多位體壇大老發表完意見即離席不願對談，對此林德福表示，仍有跟許多協會進行充分溝通。

角力、曲棍球、水上救生、山岳及橋藝等單項協會，都按照體育署改革方向並尊重國民體育法精神，並於上週五把新出爐組織章程送至「特定體育團體組織輔導委員會」進行審查。

體育署希望各協會能加快改革腳步，並配合他們規劃的改選時程表進行，在民眾報名加入單項協會截止日12月20日前，修訂出新版組織章程，便挑在今晚邀集各單項協會座談。

對於體育總會會長張朝國在會上質疑，體育署強制代收會員是不合法，倘若不取消違法機制，不排除提告一事；林德福解釋，在協會尚未依「國民體育法」精神修改組織章程前，體育署目前只是幫協會先收入有意願加入的民眾，待各協會修完符合國體法的組織章程後，他們依然有權審核民眾資料，且民眾需繳交會費，才能成為協會的會員。

包括張朝國在內，還有多名體壇大老表達意見後即離場，甚至傳出有半數以上協會人士跟著離開，林德福強調，並沒有這麼多人離開，而體育署也有和在場其他協會進行充分溝通。

林德福表示，他明白在體育改革之際，確實會遭遇到諸多困難，仍希望協會在未來能獲得社會的信賴及人民的支持，吸引民間企業挹注更多資金，有效提升競爭力，倘若協會仍選擇封閉不願開放，對未來發展絕非好事。