NBA》西蒙斯罰球寫紀錄 七六人近五戰奪4勝

畢爾（左）、西蒙斯（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在自家主場迎戰巫師，西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）、薩里奇（Dario Saric）三人聯手砍下80分，克服巫師使用的駭客戰術（Hack-A-Shaq），以118：113力退巫師，近5戰拿下4勝。

比賽一開始七六人就掌握節奏，由西蒙斯拿下首分，薩里奇再射進三分彈提振軍心，恩比德也吸引對手犯規並掌握罰球，首節就握有10分領先，上半場結束更搶下近20分領先。

七六人帶著20分領先優勢進入末節，卻遭巫師打出一波8：0攻勢縮小分差，靠著畢爾（Bradley Beal）積極進攻一路狂追至5分差，不過畢爾在最後1分40秒犯規滿六次下場，替換上場的歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）也隨即犯滿畢業，之後巫師沒有成功扳平戰局，以5分差吞敗。

恩比德（左）。（USA TODAY Sports）

西蒙斯上場時間長達40分鐘，繳出全場最高31分、18籃板、4助攻，再加上各2次抄截及阻攻，有全方位的出色表現。恩比德則有25分、14籃板，4助攻；薩里奇也有24分、8籃板的表現。

值得一提的是，此役西蒙斯共有29次罰球機會，一共投進15球，在末節更有24次，擠下「大班蛙」華勒斯（Ben Wallace）躍升聯盟史上例行賽單節罰球次數第二名，僅次歐尼爾（Shaquille O'Neal）的25次。恩比德則18罰13中，命中率超過七成。

少了沃爾的巫師則由歐布瑞領銜，拿下22分、7籃板、4助攻，畢爾則進帳21分、4籃板。除了歐布瑞、畢爾犯規滿6次畢業之外，全隊犯規高達42次。

歐布瑞（左）。（USA TODAY Sports）