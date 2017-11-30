NBA》戈登飆40分技壓魏少 魔術擊敗雷霆終止9連敗

魏斯布魯克末節投進5顆三分球，仍難帶領雷霆取勝。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕近5戰只從勇士拿到1勝，雷霆作客陷入9連敗的魔術仍一籌莫展，易籃後被拉大到20分差距，儘管在當家球星魏斯布魯克末節三分球頻頻得手急起直追，終場仍108：121敗北。

首節雷霆失誤多，光魏斯布魯克一人即多達4失誤，6分落後，但上半場結束，兩隊三分球命中率42%平分秋色，也讓雷霆得以57：59迎頭趕上。不料下半場魔術13：0攻勢一波帶走，一度領先雷霆最多27分，決勝節魏斯布魯克單節投進5顆三分球，含3顆連續得手，但魔術用外線維持雙位數差距，雷霆反擊功虧一簣。

此役A.戈登（Aaron Gordon）砍進全場最高40分，外帶15個籃板，成為魔術止敗最大功臣，裴頓（Elfrid Payton）也有19分進帳，富尼耶（Evan Fournier）16分、伍切維奇（Nikola Vucevic）15分。雷霆「CPR連線」以魏少37分11籃板最多，前役打鐵僅挹注2分的喬治（Paul George）回神，上場40分鐘拿下22分，安東尼（Carmelo Anthony）16分。

戈登飆全場最高40分，力挫雷霆並終止魔術9連敗。（美聯社）