NBA》哈登「準大三元」領軍 火箭下三分雨轟垮溜馬奪6連勝

哈羅連線助隊取得6連勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部霸主火箭今日在主場碰上溜馬，陣中一哥哈登（James Harden）繳出「準大三元」成績單，搭配其餘4位先發得分都達雙位數，團隊也砍進18顆三分球，以118：97轟走溜馬，取得6連勝，戰績17勝4敗，持續獨霸西部。

火箭首節還以22：27落後，次節隨即重整旗鼓，靠著犀利外線攻城掠地，第4節甚至最多領先對手達26分，他們此仗在三分線出手40次投進18球，命中率45％，遠勝溜馬的7顆、25％命中率。

哈登全場22投8中，包括三分球12投4中，即便投籃命中率不理想，在罰球9罰全進加持，仍繳出29分、8籃板及10助攻，隊友亞里札（Trevor Ariza）貢獻4顆三分球，拿到14分；R.安德森（Ryan Anderson）挹注5顆三分彈，攻下19分；卡培拉（Clint Capela）15次出手命中10球，22分進帳外帶13籃板。

傷癒復出至今，幫助火箭維持不敗的主控保羅（Chris Paul），揮別連兩戰投籃命中率不到20％，此次8投5中，包括2顆三分球，攻下13分、7助攻與6籃板。

溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）19分，M.透納（Myles Turner）15分、10籃板與4阻攻，T.楊恩（Thaddeus Young）貢獻全隊最高23分，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）挹注15分，「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）11分，溜馬本季場均能飆進108.9分，火力屬聯盟前段班，但這回攻守都被火箭壓制，只能俯首稱臣。