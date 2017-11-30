MLB》王建民公開表態「還不想退」 未來想開棒球學校

王建民。（記者朱沛雄攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職專業投手訓練營今天舉行開幕典禮，最受注目焦點仍是這次擔任「助教」的王建民，他更正式公開表態還沒有退休想法，未來也想要把這套東西引進台灣、替國家隊培育好手。

中職在季後將協助王建民重返大聯盟的佛州棒球農場系統引進台灣，舉辦為期5天的投手訓練營。前兩天是主要為教練舉辦的訓練營，今起3天則是選手訓練營，包括羅嘉仁、倪福德、陽建福等職棒名將都報名參加。

羅嘉仁。（記者朱沛雄攝）

對於在棒球學校的收穫，王建民坦言當時修正很多地方，從腳到手都有，因為每個環節都連結在一起。這次擔任助教，王建民看到來參加的彭政閔和其他教練，「都非常認真想要學習，我也不是指導，就是和他們交流。」

王建民。（記者朱沛雄攝）

這一年沒有球隊，王建民坦言心情多少要受影響，但他還是到佛州學校上課，準備好自己，並等待機會。對於明年，王建民明確表示，還沒有退休想法，但不管是美國或返台打球，他說，「其實都還沒有設定，就是等待機會，再跟經紀公司討論。」

此外，王建民也希望未來能將佛州學校的這套東西引起台灣，「讓台灣選手從基礎方面去學習，然後讓這些投手成功，如果能學到東西，不管是多1或2個，讓職棒或國家隊能有比較好的投手。」

中職選手訓練營。（記者朱沛雄攝）

中職選手訓練營。（記者朱沛雄攝）

中職選手訓練營。（記者朱沛雄攝）