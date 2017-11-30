MLB》向記者自爆「被性騷擾」 大聯盟退役明星道歉

前水手明星二壘手布恩近日纏上失言風波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前水手明星二壘手布恩（Bret Boone）在退役多年後近期又上新聞版面，卻不是風光的事蹟，他因為私訊給記者「被性騷擾」文字，還被貼上網公審，今天他對自己的失言公開道歉。

布恩私訊給西雅圖郵訊報記者寇恩（Stephen Cohen），「我今天被性騷擾了2次。星巴克女孩對我微笑，藥妝店女生還對我調情，我要雇用律師，我不能接受，哈哈。」這段看似玩笑話的文字卻不被領情，寇恩冷淡回應：「我很好奇，你為什麼覺得主動向記者提供關於性騷擾的未經證實的內容是個好主意。」

布恩與記者對話被截圖公開。（取自推特）

沒想到私訊踢到鐵板，布恩起初回應「這不過是個玩笑話，我不知道、也不在乎你是誰，只是對媒體偏見感到累了，怎麼突然間就冒犯了誰。很抱歉打擾你，回去你的電腦世界做你做的吧，如果你被冒犯，我再和你道歉一次……你絕對不是和我一起打高球的夥伴。」即使文字上說了「道歉」，3分鐘後布恩再傳「哎呀！剛剛又發生了，旺斯的女孩和我說了『祝您有個美好的一天』，哈哈！認真的傢伙。」

也許是不堪其擾，寇恩將他和布恩的對話截圖放上網，不久後布恩在自己的推特上公開道歉，「總之，我對我先前說的話沒有任何藉口，我100%錯了，這是很冒犯、很不妥當的發言，這些關於騷擾的談話沒有意義，我道歉，以後不會再犯。」

布恩3度入選明星賽，生涯得過4座金手套、2座銀棒獎，是水手指標性的二壘明星球員，但他被爆料天王Jose Canseco點名使用禁藥，2011年失去名人堂票選資格。