LOL》「花輪」重返HKA 再披職業選手戰袍

Gear將重披HKA戰袍。（取自Garena eSports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》台港澳LMS賽區戰隊HKA昨（29）晚宣布香港選手Gear正式加盟，這也是「花輪」自2017春季賽結束被釋出後，睽違半年再次回到原東家，日前HKA未與先發中路M1ssion續約，主司中路的Gear在加盟後是否還會待在同樣線路，若是如此，將有可能與從ahq轉來的Chawy競爭中路先發。

HKESports香港電子競技有限公司昨晚在臉書釋出消息：「我們聽到粉絲的聲音，決定再次帶他重返HKA！Gear即日起回歸HKA擔任選手位置，希望這次的合作會走得更遠！請大家期待HKA來季的表現！」

HKA今年中因新教練Tabe戰隊陣容重組，Gear與打野選手Dinter雙雙未擠進先發名單，黯然離隊，儘管Dinter隨即宣布退役、轉任實況主，但Gear一直都有想重返職業選手的想法，這段日子更是打了不少業餘賽事，如日前甫落幕的《全國電競公開賽》，更在《六都電競爭霸戰》中與前TPA選手搭檔進行表演賽。

HKA昨（29）晚宣布香港選手Gear正式加盟。（取自HKESports香港電子競技有限公司臉書專頁）