亞洲盃女壘賽 台灣隊今輕取印尼

打者楊依婷今天敲出三安。（記者許國楨攝）

〔記者許國楨／台中報導〕亞洲女子壘球錦標賽今天進入第二天賽程，台灣隊繼首戰面對實力有段落差的新加坡隊，以11：1提前於4局獲勝，漂亮打下好采頭後，今天第二戰面對印尼，首局就靠著串連安打攻下7分，接著局局都有攻勢，氣勢極佳的4局更灌進10分大局，整場敲出25支安打包括一支兩分砲，最終在4局以24：0提前結束奪下第二勝。

在今日的比賽過程中，首局台灣隊先攻，賴孟婷首打席就敲出三壘安打並靠著盜壘率先攻下1分，李思詩安打再送回1分，林鳳珍、楊依婷、陳家宜、林佩君、賴孟婷接連安打，單局7安攻下7分。

此役台灣隊賴孟婷、林鳳珍、陳家宜都有4支安打，陳妙怡、楊依婷3安，前4局依序攻下7分、2分、5分、10分，印尼則是全場僅有3支零星安打，攻勢不串聯，毫無得分能力，最終在4局就以24：0提前結束奪下第二勝。

台灣隊跑者滑回本壘得分。（記者許國楨攝）

由於本次比賽攸關明年千葉世錦賽門票，進而影響2020年東京奧運資格，各國精銳盡出，台灣隊占地主之利精銳盡出，組成橫跨老中青三代，除一開始即選入陳妙怡、賴孟婷以及林佩君三名資深奧運國手帶領新生代小將外，亞錦賽前夕特別徵召昔日王牌左投林素華、第四棒大砲江慧娟與旅日投手邱安汝回台效力，確保順利拿下2018亞運會及世錦賽門票。