NBA》逃過輸球！柯瑞延長賽拿13分 驚險率勇士打敗湖人

柯瑞延長賽挺身而出，勇士驚險擊敗湖人。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）今日與湖人一戰即重返戰場，但衛冕軍仍與紫金大軍在正規48分鐘難分勝負，而柯瑞延長賽獨拿13分，以127：123險勝湖人。

湖人英葛蘭（Brandon Ingram）上半場8投6中，拿到14分，大前鋒藍道（Julius Randle）7投5中，挹注12分，幫助紫金大軍克服首節最多11分落後，上半場反取得54：50領先，而勇士以杜蘭特13分最出色，柯瑞三分球3投皆墨，拿到6分。

易籃後，勇士在第3節進帳34分小勝湖人的30分，兩隊以平手姿態進入末節，衛冕軍雖握有5分領先，卻又被紫金大軍超車，好在杜蘭特最後46秒投進追平三分，雙方也數波進攻無功而返，只能在延長賽分勝負。

柯瑞延長賽先連續投進2顆三分球，給地主湖人下馬威，但最後14.3秒2罰僅1中，好在伊古達拉驚險把球搶回來，再讓柯瑞站上罰球線穩穩拿2分，衛冕軍才驚險贏得勝利。

柯瑞20投9中，包括三分球9投3中，攻下28分、7助攻與5籃板，杜蘭特25投12中，拿到全隊最高29分，D.格林（Draymond Green）15分、11籃板與9助攻「準大三元」，K.湯普森（Klay Thompson）投進4顆三分球，攻下20分。

湖人英葛蘭攻下生涯新高32分，藍道挹注20分，「球哥」波爾（Lonzo Ball）15分、10助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）21分進帳，卡德威波普（Kentavious Caldwell-Pope）21分，可惜最後輸在籃板鞏固，導致在主場功虧一簣。