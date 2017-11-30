日職》阪神超級工具人大和 3年3億加盟橫濱DeNA

大和。（圖片取自阪神虎官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎工具人前田大和今年季後宣布成為自由球員，他將以3年3億日圓價碼，附帶第四年球團選擇權，加盟橫濱DeNA。

現年30歲的大和，本名前田大和，他在2005年日職選秀會被阪神虎以高校生第四指名選中。他起初守二壘手，2010年為了增加出賽機會，在一軍開始以外野手身份出賽，2011年他還嘗試擔任三壘手、一壘手，2012年他以中外野手身分，首度整季出賽超過100場。

前田大和生在2014年擔任外野手共111場，榮獲中央聯盟外野金手套獎。他日職生涯除了捕手、右外野手外，其他6個守備位置皆有守備紀錄。不過，前田大和長打能力欠佳，直到生涯第9年（2014年時）、第1172打席，才敲出日職首轟。

打擊能左右開弓的前田大和今年繳出1轟、16分打點，打擊率0.280的成績是生涯最佳。他在日職一軍打滾9年，累積499安、3轟、130分打點、平均打擊率0.255。

橫濱Dena以3年3億日圓價碼，附帶第四年球團選擇權，簽下前田大和，背號為「9」號。總經理高田繁表示，前田大和是守備的好手，很期待他的守備，也是下個球季球隊需要的戰力。

前田大和則透過聲明感謝阪神虎球團12年來的照顧，也感謝球迷的聲援、教練的指導等等，他將挑戰新天地，希望自己能持續成長。

大和。（圖片取自阪神虎官方臉書）