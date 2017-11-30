SBL》第15季週六點燃戰火 主場週台銀超有誠意

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽週六（12月2日）在台北和平館點燃戰火，下午5點由台啤對戰璞園；晚間7點半開幕戰為衛冕軍達欣強碰裕隆，兩軍將重演上季冠軍戰對戰戲碼，當天將抽出台灣夏威夷及智慧型手機等大獎，期盼能吸引球迷踴躍進場。

今日7支球團出席季前記者會，更各自介紹本季主場週活動，率先扮演主隊的台銀也是大手筆，將送iPhoneX智慧型手機、台灣至東京來回機票等，期盼球迷踴躍入場，營造最佳主場氣氛。

台啤擁有蔣淯安、李愷諺、黃聰翰、周伯勳、于煥亞及成力煥等國手坐鎮，首戰將碰上今夏補強動作積極的桃園璞園，兩隊在第12、13季都在總冠軍戰對壘；即便達欣失去頭牌球星周儀翔，陣中仍有蘇翊傑、史上最高洋將布拉坐鎮，首戰將碰上擁有「勵志哥」奧斯汀、呂政儒、周士淵的裕隆。

裕隆執行教練魏永泰期許球隊能在首戰能開胡並報上季失利的一箭之仇，他說：「這球季目標就是不能比上季差，當然希望能有所突破。」

SBL本季將離開待了2季的板橋體育館，7球團將各自前往北中南5場館出賽，而在14週季賽，分別在台北和平籃球館4週、新莊3週、桃園巨蛋3週、彰化及高雄巨蛋各2週，台銀、達欣與台啤都將和平館視為主場，金酒高雄巨蛋擔任主隊；桃園璞園在桃園巨蛋；富邦勇士、裕隆在新莊。

上季唯一無緣季後賽的台銀，搶先在12月7日至10日舉辦主場週活動，球團更是大手筆準備送出手機、手錶、機票、電動等大獎，希望球迷能踴躍進場，讓台銀球員在主場氣氛中奮戰並取得佳績。

SBL舉行開賽記者會，各隊推出主題日，希望在新的球季可以有新的氣象。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行推出主題日，球迷可以抽機票與iPhoneX。（記者陳志曲攝）

桃園璞園建築推出主題日，在桃園巨蛋喊出主場口號。（記者陳志曲攝）

臺北達欣工程推出主題日，由球員岳瀛立（中）等人推銷主題日。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行謝宗融。（記者陳志曲攝）