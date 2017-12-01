騎士挑戰十連勝 今日賽事預告與轉播

騎士詹姆斯（USA TODAY Sports）

早安，自由體育為您送上精彩賽事預告與轉播！

NBA例行賽持續進行，七六人將在TD花園廣場挑戰塞爾提克。七六人近況佳，近5場比賽取得4勝1敗的成績，綠衫軍目前以18勝4敗的戰績高居聯盟第一，場均失分僅96.8分也是聯盟最好的成績。

另一場比賽由騎士客場挑戰老鷹隊，老鷹隊今年持續不振，4勝16敗的戰績排名東區倒數第二，目標5成勝率還需要加把勁才行。而騎士隊目前已經取得9連勝，排名也躍升至東部第三名，這場比賽能否延續連勝氣勢呢？

最後一場比賽由拓荒者在主場迎戰公鹿隊，拓荒者目前以13勝8敗的成績暫居西區第四名，目前取得3連勝的佳績，雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（C.J. McCollum）的發揮是球隊能否勝利的關鍵。精采球賽，球迷朋友不要錯過了！

綠衫軍中鋒貝恩斯（歐新社）

冬季聯盟方面，中午12點由韓職聯隊交手日職東軍；晚間則是中職聯隊出戰日職西軍。歡迎球迷們一同到桃園棒球場欣賞比賽，為台灣選手們加油！

另外，世足賽32強已全部出爐，所有隊伍將分成8組，並依照國際足總10月份世界排名分為四級，各組將有1至4級國家；今天將在莫斯科的克里姆林宮，於台灣晚間22：30舉行抽籤。

NBA例行賽

08:00 七六人VS塞爾提克 愛爾達體育

08:30 騎士VS老鷹 ELEVEN SPORTS

11:00 公鹿VS拓荒者 緯來體育

冬季聯盟

12:00 韓職聯隊VS日職東軍

18:00 日職西軍VS中職聯隊

地點：桃園棒球場

轉播：ELEVEN SPORTS

世界盃分組抽籤儀式

22：30 愛爾達足球台