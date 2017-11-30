MLB》南韓球員挑戰大聯盟頻失利 韓媒批實力不如人

〔記者林子翔／綜合報導〕南韓籍球員近年挑戰大聯盟紛紛失利，包含「50轟」強打朴炳鎬、黃載均、金賢洙等人都無法在大聯盟有固定先發，部分選手選擇回鍋韓國職棒（KBO）。韓國媒體《korea Times》就以標題「南韓選手的回鍋象徵大聯盟的高牆」，指出南韓選手無法適應大聯盟。

《korea Times》指出，這些球員各有不同的狀況，但共同點是回鍋韓職的選手們，表現都遠低於他們的預期，無法適應世界最競爭的棒球組織。

朴炳鎬。（資料照，法新社）

曾在韓職達成連2季「50轟」壯舉的朴炳鎬，2015年季後透過入札制度挑戰大聯盟，雙城以1285萬美元的入札金標到協商權，最後雙方簽下4年1200萬美元的合約。朴炳鎬在2016年繳出12轟、24分打點，打擊率0.191成績，之後遭下放3A，最後因傷報銷，今年整季都待3A，沒有升上大聯盟，季後決定放棄2年650萬美元的合約，以1年15億韓元（約新台幣4060萬）重返韓職耐克森英雄，朴炳鎬也說不後悔挑戰大聯盟。

黃載均。（資料照，法新社）

而另名韓籍好手黃載均今年以小聯盟合約加盟巨人隊，6月底成功登上大聯盟，雖然首戰開轟，但整季下來出賽18場，僅1轟、5分打點，52打數吞下15次三振，打擊率僅0.154，季後他以4年88億韓元（約新台幣2.6億）加盟韓職KT巫師隊。

金賢洙。（資料照，USA Today Sports）

金賢洙他在大聯盟2年來，先後待過金鶯、費城人，金賢洙首年在金鶯出賽95場，繳出6轟、22分打點，打擊率0.302，但隔年在金鶯表現欠佳，之後被交易至費城人，今年球季成績為1轟、14分打點、0.231打擊率。他季後成為自由球員，能否繼續留在大聯盟、或者回鍋韓職仍未知。

南韓隊孫兒葉。（資料照，記者陳志曲攝）

本季在韓職以193支奪得安打王的韓職樂天巨人好手孫兒葉，季後一度想挑戰大聯盟，最後仍以4年98億韓元（約新台幣2.68億）留在樂天巨人。

另外，海盜南韓選手姜正浩去年因酒駕遭逮捕，由於是2009年來第三次，美國拒發工作簽證，導致完全錯過2017年球季。他今年參加多明尼加冬季聯盟，但狀況太過低迷，打擊率僅0.143，近日遭球隊釋出。

姜正浩。（資料照，法新社）