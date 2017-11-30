電競》韓商Gravity進軍電競市場 要讓玩家印象不再只有《仙境傳說》

[1]韓商Gravity今日宣布引進兩款海外知名射擊遊戲《Point Blank零秒戰區》、《Battle Carnival狂歡對決》。（GRAVITY提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕曾開發火紅線上遊戲《仙境傳說》的韓商Gravity今（30）日宣布與南韓遊戲開發商ZEPETTO合作，導入兩款跨國人氣FPS遊戲《Point Blank零秒戰區》、《Battle Carnival狂歡對決》，並進軍電競市場，以台灣作為全球首站，於明年1月舉行全台巡迴電競賽事，祭出50萬高額獎金，就是要挖掘出台灣高階電競射擊人才。Gravity理事金珍煥更誇下豪口，明年的目標就是讓台灣玩家對Gravity的印象不再是《仙境傳說》，而是「ESPORTS」。

韓商Gravity於台灣發展電競的第一步，便是引進兩款海外知名射擊遊戲，其中《Point Blank零秒戰區》已於本日中午展開公開測試，其最大特點就是遊戲節奏明快、自由性高，總計多達14種遊戲模式任由玩家選擇，包括想辦法破壞敵方設施的破壞模式，以及逃離遠古生物和暴龍追趕的逃脫模式等，已吸引全球超過1億人遊玩。

[2]現場扮演遊戲角色的COSER。（GRAVITY提供）

另一款遊戲《Battle Carnival狂歡對決》風格與前款完全不同，主打選角個人特質，從小蘿莉到宅男、摔角選手等多達十二種角色可供玩家挑選，且每個角色都有專屬技能及武器，從拖鞋到火箭筒，讓玩家每場對決都擁有全新感受，預計明年第二季上市。

Gravity執行長北村佳紀表示：「台灣電競選手在國際比賽屢創佳績，電玩人口密度及素質相當高，除選擇以台灣作為電競市場的全球首站外，初期亦投入8位數以上預算，積極推展電競賽事及產學合作，未來也將持續挹注資源。」

[3]Gravity執行長北村佳紀。（GRAVITY提供）

Gravity理事金珍煥也指出，今日是Gravity重要的一天，同時也是《Point Blank零秒戰區》公開測試首日，除了即將舉辦線下電競賽事，Gravity也十分重視與學校的產學合作，將與能仁家商與台北城市科技大學進行產學結盟，藉由獎學金、講座、業界實習等全方位培育台灣優質電競人才。

談到進軍電競市場、明年的展望，金珍煥話說得簡潔有力，那就是要讓台灣玩家過去對於Gravity只想到《仙境傳說》的印象改變，要變成「Gravity就等於ESPORTS（電競）」。

遊戲開發商ZEPETTO事業部理事權大虎也表示，透過本次合作，希望將ZEPETTO開發的好遊戲介紹給台灣玩家，全力支持Gravity為台灣玩家規劃的在地化內容 以及各項賽事，並且希望透過Gravity接下來在台灣舉辦的一連串賽事，邀請台灣冠軍隊伍在2018年參加PBIC國際賽（Point Blank International Championship），讓世界看見台灣玩家堅強的電競實力。

[4]由左至右分別為：Gravity台灣分公司總監車玉潔、Gravity執行長北村佳紀、ZEPETTO事業部理事權大虎與Gravity理事金珍煥。（GRAVITY提供）

現場除遊戲介紹外，也邀請到知名實況主「鳥屎」與「瑀熙」實地操作兩款遊戲並進行一對一單挑，在《Point Blank零秒戰區》體驗中可以看到印著台灣國旗圖騰的槍枝；而在《Battle Carnival狂歡對決》也可以看到十分精緻的地圖設計與槍身造型，十分令人期待未來的推出時刻。

[5]未來玩家可以在《Point Blank零秒戰區》收藏印有台灣國旗圖騰的槍枝。（GRAVITY提供）

《Point Blank零秒戰區》預計從明年一月於台北、台中與高雄展開全台巡迴實體賽事，祭出50萬元高額冠軍獎金，冠軍隊將有機會代表台灣參加世界級電競賽事PBIC，已經舉辦八屆的PBIC明年將步入第九屆，每年大概約有十二支隊伍從各國選拔賽中脫穎而出，參加最頂尖賽事，參與度最高的國家為印尼，一年甚至可以高達1500支隊伍參賽。

[6]《Point Blank零秒戰區》已於本日中午展開公開測試。（GRAVITY提供）

[7]《Battle Carnival狂歡對決》預計明年第二季上市。（GRAVITY提供）