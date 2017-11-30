中職》4隊共24人離隊 林威助正式轉職

林威助。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕今天是中職4球團繳交60人保護名單的最後期限，名單將於12月2日公告，但各隊異動已底定，釋出或自請離隊共24人，富邦悍將9人最多，中信兄弟也正式將林威助轉為教練。

中信11月初已宣布，考慮球隊長期發展，進行球隊重整，有7人今年合約屆滿後不予續約，包括陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華。

中信目前不會再有釋出名單，領隊劉志威今天表示，已將林威助轉任教練，至於是在一軍或二軍、擔任何種職位，尚未確定。此外，中信也把牛棚捕手兼助理管理郭峰駿、周聖訓轉為行政職。

桃猿隊稍早在臉書粉絲團宣布，不再與投手林英傑、王豐鑫、郭文凱、鄭佳銘、王詮宏及野手李國生續約，共釋出6人，另外，內野手陳雁風轉任二軍守備教練。

統一獅小幅異動，除了先前自請離隊的林志祥，今天稍早也宣布釋出投手黃靖幃，老將林岳平則轉任二軍投手教練，原二軍投教高建三接任一軍牛棚教練，原牛棚教練杜福明轉球探，獅隊並將於明年例行賽為林岳平舉辦引退活動。

至於富邦，先釋出陳泓亦、陳煥揚、陳冠儒、潘庭豐、方玄宗後，昨又宣布投手黃思漢、內野手張淯虎、陽冠威及黃智培4人不再續約，釋出9人為4隊之最，並將投手黃柏揚轉為二軍投手助理教練，捕手林憲章轉任訓練員，外野手徐育澄轉一軍球隊管理助理。

林威助。（資料照，記者林正堃攝）